PATERNÒ: CONDANNATO PER UN FURTO AGGRAVATO COMMESSO NEL 2016

Ieri pomeriggio, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Paternò hanno arrestato MESSINA Salvatore, 37enne, paternese, già sottoposto agli arresti domiciliari, su ordine di carcerazio...

Ieri pomeriggio, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Paternò hanno arrestato MESSINA Salvatore, 37enne, paternese, già sottoposto agli arresti domiciliari, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania.

L’uomo è stato condannato alla di pena di 3 mesi e 28 giorni di reclusione poiché riconosciuto colpevole di un furto aggravato, reato commesso il 15 luglio 2016 a Biancavilla.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto nuovamente ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

ia.