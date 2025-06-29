PATERNO'. CONDIZIONI CRITICHE SULLA SP 102/I: APPELLO DI CONFAGRICOLTURA ALLA CITTÀ METROPOLITANA

«Ringraziamo il sindaco di Paternò per l'attenzione dimostrata e il supporto dato alla nostra richiesta di interventi sulla Sp 102/I.»A parlare è il presidente di Confagricoltura Catania, Giosué Arcor...

A parlare è il presidente di Confagricoltura Catania, Giosué Arcoria che interviene, ancora una volta, per sollecitare la Città Metropolitana, rispetto alle condizioni del manto stradale della Sp 102/I, in territorio di Paternò.

Il presidente Arcoria, circa un mese fa, ha inviato una nota, con una richiesta di intervento alla Città Metropolitana di Catania, (Ente che gestisce le arterie stradali provinciali) e al Comune di Paternò (territorio in cui la strada ricade).

Nella nota si evidenziano le condizioni di impercorribilità dell'asse viario che ricade nella frazione paternese di Sferro e si richiedono interventi per migliorare le condizioni di percorribilità dell'arteria stradale, quotidianamente attraversata soprattutto dagli operatori del settore agricolo.

“Il manto stradale è inesistente e non si interviene da troppi anni – evidenzia ancora il presidente Arcoria -, con grandi disagi per tutti gli imprenditori e per gli operai che ogni giorno, con le loro auto o con i mezzi agricoli, devono percorrere l'asse viario per andare a lavorare.

Abbiamo chiesto interventi alla Città Metropolitana e siamo felici nell'aver appreso che questa nostra richiesta è oggi sostenuta anche dal sindaco di Paternò, Nino Naso che ha inviato una sua nota alla Città metropolitana, richiedendo un'azione per migliorare la percorribilità dell'arteria stradale. Attendiamo fiduciosi un riscontro da parte della Città Metropolitana.”

E non è solo la 102/I che necessità di azioni di rifacimento dell'asse viario. Anche altre arterie stradali non lasciano sereno il mondo agricolo, per l'assenza di condizioni di sicurezza.

“Purtroppo, questo della Sp 102/I non è un caso isolato – spiega ancora il presidente Arcoria -. Diversi mesi fa abbiamo segnalato le difficoltà per gli agricoltori che utilizzano il ponte di Sferro (anche questo in territorio di Paternò), al momento chiuso per lavori effettuati da Anas.

Nonostante le nostre richieste all'Ente per realizzare una via alternativa diversa da quella indicataci dalla stessa Anas, non abbiamo ottenuto risposta. Ritornando poi alle strade provinciale, sempre alla Città metropolitana avevamo chiesto interventi per il ripristino del ponte sulla Sp 69/I, in contrada Passo Martino, in territorio di Catania.

Anche in questo caso aspettiamo risposte. Siamo pronti ad un confronto e non vorremmo attendere ancora settimane o mesi, prima di avere un confronto alle nostre richieste.”