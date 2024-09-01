PATERNÒ. CONDIZIONI INDECOROSE E SCHIFO ASSOLUTO AL NUOVO CIMITERO: LA PROTESTA DEI LETTORI ALLA REDAZIONE

Oggi la nostra redazione ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini preoccupati per le condizioni del nuovo cimitero e delle aree circostanti.In particolare, i lettori hanno voluto denunc...

Oggi la nostra redazione ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini preoccupati per le condizioni del nuovo cimitero e delle aree circostanti.

In particolare, i lettori hanno voluto denunciare lo stato di degrado e incuria in cui versa il parcheggio adiacente al cimitero, descrivendolo come "indecoroso" e "poco rispettoso".

Uno dei segnalanti ha condiviso con noi un video che testimonia l'evidente mancanza di manutenzione del parcheggio, accompagnato da queste parole: "È veramente indecoroso e poco rispettoso quello che c’è all’interno del parcheggio del cimitero nuovo. Allego un video per mostrare la situazione".

Le immagini parlano da sole, mostrando sporcizia, rifiuti abbandonati e segni di trascuratezza che destano preoccupazione tra i residenti.

Ma non è tutto. Un’altra segnalazione, altrettanto accorata, ci è giunta con toni ancora più forti: "Questo è il cimitero nuovo e uno schifo.

Speriamo che prendiate in considerazione queste segnalazioni e, grazie al vostro lavoro, possiamo risolvere qualcosa".

Queste parole sottolineano il senso di frustrazione e impotenza che molti cittadini stanno vivendo di fronte all'apparente abbandono di un luogo che dovrebbe essere mantenuto con cura e rispetto.

Il cimitero nuovo, che dovrebbe essere un luogo di pace e di raccoglimento, sembra essere invece teatro di una situazione di degrado che non può essere ignorata. Le segnalazioni ricevute oggi mettono in evidenza l'urgenza di un intervento da parte delle autorità competenti, affinché venga ristabilito il decoro di questo luogo sacro.

La nostra redazione, come sempre, si fa portavoce delle istanze dei cittadini, sperando che queste segnalazioni non cadano nel vuoto e che venga presto intrapresa un'azione concreta per risolvere i problemi denunciati.

Restiamo a disposizione per ulteriori aggiornamenti e confidiamo che, grazie alla collaborazione tra cittadini e istituzioni, si possa ristabilire l’ordine e il rispetto in questo luogo tanto importante per la comunità.