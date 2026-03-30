Paternò conquista Roma: i Fratelli Forte emozionano con la Passione di Gesù

PATERNO’ – L’arte dei Fratelli Forte continua a incantare. Dopo l’inaugurazione della mostra a Roma, arriva un importante segnale di successo che conferma il valore dell’iniziativa.

La mostra, aperta ieri 29 marzo presso la Basilica di Santa Maria di Montesanto, ha subito suscitato grande interesse e apprezzamento tra i visitatori. A rimanere particolarmente colpito è stato il parroco, Don Fabrizio Gatta, che ha espresso entusiasmo per le opere realizzate dai maestri artigiani Alessandro e Gabriele Forte.

L’esposizione è composta esclusivamente da grandi dipinti su tela dedicati alla Passione di Gesù, opere che hanno emozionato il pubblico per intensità, colori e profondità espressiva, trasmettendo un forte messaggio spirituale e culturale.

Proprio per questo motivo, è stata presa la decisione di prolungare la mostra di altri tre giorni, permettendo a un pubblico ancora più ampio di ammirare da vicino i lavori dei due artisti.

Un riconoscimento importante per i Fratelli Forte, che con il loro talento stanno portando avanti un’espressione autentica dell’arte e della tradizione siciliana, contribuendo a valorizzare le radici e l’identità del territorio.

La mostra resterà quindi visitabile fino al 9 aprile, confermandosi come un appuntamento culturale di grande richiamo nella capitale.

Un altro traguardo significativo per Paternò, che ancora una volta si distingue anche fuori dalla Sicilia grazie all’arte e alla passione dei suoi artisti.