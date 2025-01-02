PATERNÒ, CONSEGNATI I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OSPEDALE E DELLA CASA DI COMUNITÀ

Consegnati ieri i lavori per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità, presso il Poliambulatorio di Via Verga, 85.Gli interventi, finanziati nell’ambito della Missione 6 Sal...

Consegnati ieri i lavori per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità, presso il Poliambulatorio di Via Verga, 85.

Gli interventi, finanziati nell’ambito della Missione 6 Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), saranno ultimati entro il mese di dicembre 2025.

L’importo finanziato è di 2.920.282,40 euro, per l’Ospedale di Comunità; e di 1.460.141,20 euro, per la Casa di Comunità (hub).

Presso la stessa struttura è stata anche realizzata e attivata la Centrale Operativa Territoriale (COT).

Presenti alla consegna dei lavori il RUP (responsabile unico del progetto), Giovanni Casablanca, le Direzioni dei lavori e i rappresentanti dell’impresa aggiudicataria.

In provincia di Catania l’Asp di Catania è impegnata nella realizzazione di 10 Ospedali di Comunità e di 29 Case di Comunità.

Gli Ospedali di comunità sono strutture intermedie tra l’assistenza domiciliare e l’Ospedale e hanno l’obiettivo di evitare ricoveri inappropriati alle strutture ospedaliere, supportando al meglio il processo di dimissione dalle strutture di ricovero e garantendo assistenza a pazienti con condizioni complesse.

Le case di comunità sono il fulcro della nuova rete territoriale, il presidio nel quale i cittadini potranno trovare assistenza 24 ore su 24, ogni giorno della settimana, con un’offerta di servizi costituita da: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali interni, infermieri di famiglia e comunità, altri professionisti sanitari, supportati da adeguata strumentazione tecnologica e diagnostica di base: ecografo, elettrocardiografo, spirometro. Le Case di Comunità sono distinte in hub e spoke, alla luce delle caratteristiche orografiche e demografiche del territorio, al fine di favorire la capillarità dei servizi e maggiore equità di accesso, in particolare nelle aree interne e rurali.