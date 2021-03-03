95047

PATERNO': CONTAGI COVID IN LEGGERO AUMENTO. 60 I POSITIVI

Contagi in leggero aumento a Paternò rispetto al precedente bollettino emesso.Nell'aggiornamento Covid comunicato oggi dall'amministrazione i  casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere all...

03 marzo 2021 14:19
Contagi in leggero aumento a Paternò rispetto al precedente bollettino emesso.

Nell'aggiornamento Covid comunicato oggi dall'amministrazione i  casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 60 (+6 rispetto al dato comunicato ieri ) di cui 5 (+1 caso)  ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 105 (+3) . I dati sono in continuo aggiornamento.

Si raccomanda il rispetto delle prescrizioni, in particolare presso i Bar e in generale nei luoghi pubblici e presso le attività commerciali e di ristorazione: rispettare le distanze interpersonali ed evitare gli assembramenti.

Se si hanno sintomi, anche lievi, da Covid-19 (perdita di gusto e/o di olfatto, spossatezza, febbricola): mettersi in isolamento domiciliare, contattare il medico di famiglia o il Numero Unico di continuità assistenziale  e NON recarsi al Pronto Soccorso

 

