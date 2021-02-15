PATERNO'. CONTAGI COVID SEMPRE IN CALO. 82 I POSITIVI
A cura di Redazione
15 febbraio 2021 12:53
Ancora in calo i contagi a Paternò. Nell'aggiornamento Covid comunicato oggi dall'amministrazione, vengono indicati 82 soggetti positivi, di cui 5 ricoverati in ospedale. In isolamento domiciliare ci sono 140 cittadini Paternesi.