PATERNO'. CONTINUA LA RACCOLTA FONDI PER LA FAMIGLIA DEL POLIZIOTTO BATTIATO, MORTO PREMATURAMENTE, A SUPPORTO DI MOGLIE E BAMBINA

La sera del 20 dicembre 2023, il cuore di Luca Consolato Battiato, assistente presso il Distaccamento Polizia Stradale di Catenanuova, ha improvvisamente cessato di battere.

Aveva solo 42 anni, una vita davanti a sé, ma il destino ha deciso diversamente, lasciando dietro di sé una moglie in lutto e una bambina di appena due anni.

Il tragico evento ha scosso non solo i suoi colleghi di lavoro ma l'intera comunità che, con sgomento, ha appreso della sua prematura scomparsa mentre stava svolgendo il suo dovere. In un gesto di solidarietà, i colleghi di Luca, consapevoli delle sfide che la sua famiglia dovrà affrontare, hanno deciso di dare vita a una raccolta fondi per offrire un sostegno concreto.

La famiglia di Luca si trova in una situazione monoreddito, e ogni contributo economico si rivelerà fondamentale per aiutarli a superare questo periodo difficile. I colleghi, che conoscevano bene il valore del loro compagno di squadra, desiderano garantire che la moglie e la piccola bambina possano affrontare il futuro con un po' di tranquillità, nonostante la tragedia che li ha colpiti.

Per coloro che desiderano rendere omaggio a Luca e sostenere la sua famiglia, è stato istituito un conto corrente a nome di

Danila Giuseppa Antonina Castro presso Banca Intesa Sanpaolo, filiale di Paternò (CT), con il seguente IBAN: IT85Y0306984110100000007511.

Questo gesto di solidarietà non solo aiuterà finanziariamente la famiglia di Luca ma invia anche un messaggio di supporto e vicinanza in un momento così doloroso. La comunità si unisce per dimostrare che nessuno è solo in momenti difficili e che la memoria di Luca vive attraverso l'affetto e la solidarietà di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.