PATERNO' CONTINUANO GLI ATTI VANDALICI, STAVOLTA TOCCA AL PALAZZETTO

Non c'è pace per le strutture comunali di Paternò, continuamente vandalizzate da giovani che non hanno nessun senso civico ne educazione. Stavolta è toccato al palazzetto dello sport di via Bologna, dove un gruppo di ragazzi, addirittura due tredicenni. hanno devastato la struttura.

Portando via amplificazione, microfoni, e rompendo porte, attrezzi e svuotando gli estintori posti all'interno della struttura. Gesti di persone insane, che non hanno sicuramente rispetto ed educazione.

Per questo ora è necessario trovare i colpevoli e fargli pagare fino all'ultimo centesimo di danni.

Per dare una lezione di vita, e infliggere alle loro tasche, i danni causati alla comunità. Indignazione e sgomento in tutto il paese, ma soprattutto da parte delle società e dei tanti giovani che usano la struttura. Molti di loro saranno costretti a ridurre o sospendere l'attività, in un finale di campionati che per alcuni è stato ricco di successi.

Un gesto da condannare, che rimarca ancora la mancanza di senso civico e di attaccamento al proprio paese.

Chi sa qualcosa parli, e denunci gli autori di un gesto che non giova di certo alla comunità. Lo dobbiamo al nostro paese, e soprattutto ai nostri figli, spesso privati di tante opportunità grazie anche a questi vandali.