Fiamme in questo momento (foto mandate da un nostro lettore) in via Libertà, che stanno distruggendo cumuli di rifiuti e sterpaglie abbandonati in un terreno, sprigionando una colonna di fumo.

PATERNO': CONTINUANO GLI INCENDI DI STERPAGLIE, ROGO IN VIA LIBERTÀ'

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.