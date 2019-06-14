95047

PATERNO': CONTINUANO GLI INCENDI DI STERPAGLIE, ROGO IN VIA LIBERTÀ'

Anche quella di oggi giornata piena di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Paternò.Fiamme in questo momento (foto mandate da un nostro lettore) in via Libertà, che stanno distrugg...

A cura di Redazione Redazione
14 giugno 2019 23:59
PATERNO': CONTINUANO GLI INCENDI DI STERPAGLIE, ROGO IN VIA LIBERTÀ' -
News
Condividi

Anche quella di oggi giornata piena di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Paternò.

Fiamme in questo momento (foto mandate da un nostro lettore) in via Libertà, che stanno distruggendo cumuli di rifiuti e sterpaglie abbandonati in un terreno, sprigionando una colonna di fumo.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047