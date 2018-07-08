Il Centro Taekwondo Marletta di Paternò diretto dal Maestro Tony Marletta continua a portare il nome della città di Paternò ai vertici nazionali.Si è svolto a Lecce il Torneo Internazionale che conclu...

Il Centro Taekwondo Marletta di Paternò diretto dal Maestro Tony Marletta continua a portare il nome della città di Paternò ai vertici nazionali.

Si è svolto a Lecce il Torneo Internazionale che conclude la stagione sportiva.

Erano presenti 1.180 atleti partecipanti e 140 squadre provenienti da 7 nazioni.

Dopo i grandi successi di Roma 2018 e le varie vittorie conseguite all’estero, arrivano altri due splendidi risultati per due atleti alla loro prima esperienza cinture nera.

PATERNO': CONTINUANO I SUCCESSI PER IL TAEKWONDO MARLETTA

MEDAGLIA D’ORO:

Gabriele Rau (vince 4 incontri)

MEDAGLIA DI BRONZO

Aurelio Pennisi (vince 2 incontri)

permettendo al club sportivo paternese di raggiungere quota 101 medaglie d’oro nell'attuale stagione sportiva.