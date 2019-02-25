PATERNO’: CONTINUANO I SUCCESSI PER IL TEAM TAEKWONDO MARLETTA

Il Centro Sportivo Taekwondo Marletta diretto dal Maestro Tony Marletta continua a portare medaglie d’oro con le cinture nere a Paternó.Si sono svolti ieri, 24 Febbraio 2019 a Rossano,Calabria, il Cam...

Il Centro Sportivo Taekwondo Marletta diretto dal Maestro Tony Marletta continua a portare medaglie d’oro con le cinture nere a Paternó.

Si sono svolti ieri, 24 Febbraio 2019 a Rossano,Calabria, il Campionato interregionale Cadetti A (12-14 anni)

Sono andati in gara tre atleti del Team Marletta ,che hanno combattuto nella classe più difficile quella delle cinture nere, concludono la trasferta con 2 ORO e 1 Bronzo.

• ORO per Marika Virgillito -33kg,

Campionessa europea Kids 2018 in Spagna e neo cintura nera, che non delude le aspettative del Maestro.

• ORO per Giorgia Catena -44kg,

Campionessa italiana 2018 in carica,Catena ha partecipato nella categoria di peso superiore alla sua la -41kg nonostante ciò in Calabria si è imposta sulle avversarie dal primo istante.

• BRONZO per Aurelio Pennisi -49kg che vince il primo incontro per superiorità ma si ferma in semifinale contro il campione italiano in carica tenendogli testa per tutto il secondo round,

ottimo test per Pennisi nuovo in categoria ,un combattimento di un alto tasso tecnico e ricco di Fair Play tra i due atleti siciliani.

Ottimo test in previsione dei campionati nazionali cinture nere che si svolgeranno a breve a Riccione.