PATERNO'. CONTINUERANNO PURE OGGI I DISSERVIZI IDRICI IN ALCUNE ZONE DELLA CITTÀ’
A cura di Redazione
10 luglio 2024 08:06
L’A.m.A. S.p.A informa, attraverso il proprio sito istituzionale, che a seguito di lavori di manutenzione straordinaria si renderà necessario interrompere temporaneamente la distribuzione idrica pure nella giornata di oggi mercoledì 10 luglio.
Le zone interessate dall’interruzione del servizio sono le seguenti:
- Centro Storico
- Via Vittorio Emanuele
- Piazza Regina Margherita
- Via Sant’Anna
- Via Russo
- Via Madonna della Scala
- Via Garibaldi
- Piazza Vittorio Veneto
- Piazza Indipendenza
- Via E. Bellia e zone limitrofe
- Via G. B. Nicolosi e zone limitrofe
- Via Provvidenza Virgillito Bonaccorsi
- Collina Storica
L’A.m.A. S.p.A si scusa per il disagio arrecato e assicura che il servizio riprenderà il prima possibile.