🔴 Paternò, contrada Gianferante trasformata in discarica: rifiuti ovunque lungo la SP 137

Sacchi, plastica, ingombranti e rifiuti sparsi ai margini della carreggiata. La segnalazione arriva da un cittadino che documenta con numerose foto la situazione.

Una vera e propria discarica a cielo aperto quella segnalata in contrada Gianferante, lungo la SP 137 Terza, nel territorio di Paternò.

Le immagini inviate alla nostra redazione mostrano una situazione di forte degrado: cumuli di rifiuti abbandonati ai bordi della strada e nelle aree adiacenti, con sacchi, bottiglie, plastica, vecchi oggetti, pneumatici e materiale di vario genere disseminato per diversi metri.

In alcuni punti i rifiuti si trovano anche tra la vegetazione e nelle immediate vicinanze dei canali di scolo, aggravando ulteriormente il quadro soprattutto in caso di pioggia, quando parte del materiale potrebbe essere trascinato dall’acqua.

Una situazione che, secondo quanto documentato dalla segnalazione, non riguarda un singolo cumulo ma diversi tratti della strada, trasformati nel tempo in punti di abbandono indiscriminato.

L’ennesima fotografia di un fenomeno che continua a interessare diverse zone periferiche e rurali di Paternò. I residenti e chi percorre abitualmente la zona chiedono un intervento di bonifica e maggiori controlli, anche per evitare che, una volta rimossi i rifiuti, l’area torni nuovamente a essere utilizzata come discarica abusiva.