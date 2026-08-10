Paternò, contrada Scalilli sommersa dai rifiuti: i residenti chiedono la bonifica dell’area

La segnalazione dei residenti: cumuli di rifiuti e detriti lungo la scarpata e sotto il ponte. Preoccupazione anche per il regolare deflusso delle acque in caso di pioggia.

Una situazione di degrado che sta provocando forte preoccupazione tra i residenti di contrada Scalilli, a Paternò. A segnalarla alla nostra redazione sono alcuni cittadini della zona, che chiedono un intervento per la rimozione dei numerosi rifiuti accumulati nei pressi e al di sotto di un ponte.

Le immagini inviate a 95047 mostrano una notevole quantità di materiale abbandonato: sacchi, bottiglie, pneumatici, contenitori, vecchi oggetti, detriti e rifiuti di diversa natura. Una parte del materiale si trova anche lungo la scarpata, ormai trasformata in una vera e propria discarica abusiva.

«Problema segnalato da tempo»

Secondo quanto riferiscono i residenti, la situazione sarebbe stata già segnalata in occasione di alcuni lavori effettuati nella zona.

«Dopo i lavori stradali – raccontano – avevamo segnalato che sotto il ponte erano presenti molti rifiuti, gomme e altri materiali. La nostra preoccupazione è che tutto questo possa impedire il corretto deflusso dell’acqua».

I cittadini segnalano anche la possibile presenza di materiali contenenti amianto. Una circostanza che, tuttavia, dovrà necessariamente essere verificata dagli enti competenti attraverso gli opportuni accertamenti.

L'arrivo di un escavatore e la delusione dei residenti

Nella giornata di venerdì, sempre secondo il racconto degli abitanti, nella zona sarebbe arrivato un camion con un escavatore. I residenti pensavano che si stesse finalmente procedendo alla completa bonifica dell’area.

«Pensavamo fossero venuti per risolvere il problema – spiegano – invece, secondo quanto abbiamo potuto vedere, sarebbero stati spostati terra e parte dei rifiuti».

Le fotografie mostrano infatti anche evidenti tracce del passaggio di un mezzo sulla terra e diversi cumuli di materiale.

La preoccupazione per le prossime piogge

A preoccupare maggiormente chi vive in contrada Scalilli è quello che potrebbe accadere con l'arrivo di precipitazioni più intense. L'accumulo di rifiuti e detriti in prossimità delle aree destinate al passaggio dell'acqua potrebbe rappresentare un problema per il regolare deflusso.

Da qui l'appello dei residenti affinché venga effettuato un sopralluogo e, qualora necessario, un intervento completo di pulizia e bonifica, verificando anche la natura dei materiali presenti.

«Stiamo subendo un grosso disagio – concludono i cittadini –. Chiediamo che qualcuno intervenga e che venga finalmente prestata la giusta attenzione a questa zona».