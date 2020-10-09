PATERNO' CONTRO DATTILO, GARA RINVIATA PER CORONAVIRUS

Si disputerà mercoledì 21 ottobre la gara di serie D fra Paternò ed il Dattilo. Un rinvio della gara, inizialmente prevista per domenica, a causa di tesserati positivi al coronavirus.Due le partite de...

Si disputerà mercoledì 21 ottobre la gara di serie D fra Paternò ed il Dattilo. Un rinvio della gara, inizialmente prevista per domenica, a causa di tesserati positivi al coronavirus.

Due le partite della 3ª giornata del girone I di Serie D rinviate , i tratta di Castrovillari-Santa Maria e Paternò-Dattilo, che si sarebbero dovute disputare domenica alle ore 15.00. L’ufficialità è arrivata in seguito alla richiesta inoltrata dalle società coinvolte con comunicazione proveniente dalle ASL di competenza, tenuto conto del Protocollo predisposto dalla stesse. Di seguito il programma completo di giornata, con 7 gare da disputare.

Biancavilla – Licata

Cittanovese – Marina Di Ragusa

Città Di Acireale – Città Di S. Agata

Fc Messina – Troina

Gelbison Vallo D. Lucania – Rende

Roccella – San Luca

Rotonda – Acr Messina