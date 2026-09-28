Paternò, controlli a tappeto dei Carabinieri: multe per oltre 11 mila euro

Controllate 15 persone e 8 tra auto e moto: 8 conducenti sanzionati

Nell’ambito della strategia di contrasto alla criminalità diffusa, disposta dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Catania, i militari della Stazione di Paternò, supportati dal personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, sono stati impegnati in un controllo straordinario del territorio per il contrasto dell’illegalità diffusa.

In stretta sinergia con la Centrale Operativa di Paternò, nelle ore pomeridiane/serali, hanno pattugliato le zone di maggiore interesse operativo, controllando gli utenti della strada e verificando il rispetto delle norme del Codice della Strada, nonché prevenendo e contrastando lo spaccio.

Particolare attenzione è stata rivolta ai comportamenti che rappresentano un concreto pericolo per l’incolumità di tutti gli utenti della strada.

I militari hanno identificato 15 persone e verificato 8 mezzi tra autovetture e motoveicoli, sanzionando 8 conducenti e contestando 8 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Complessivamente sono state elevate contravvenzioni per un importo di oltre 11.000 euro, con contestuale sottoposizione a fermo amministrativo di un mezzo e un altro sottoposto a sequestro amministrativo.

Il servizio, volto sì a contrastare l’illegalità diffusa ed i reati predatori, nonché alla sensibilizzazione dei cittadini al rispetto del Codice della Strada, ha centrato l’importante e fondamentale obiettivo di prossimità alla comunità di Paternò.