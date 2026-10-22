🚨 Paternò, controlli a tappeto della Polizia: 7.780 euro di multe, sequestri e 173 persone identificate

Posti di controllo in centro e in periferia, verifiche nei locali e controlli su automobilisti e scooteristi. Sequestri e fermi amministrativi per diverse violazioni del Codice della Strada.

La Polizia di Stato ha coordinato un’attività di controllo ad ampio raggio nel territorio del Comune di Paternò, nell’ambito dei rafforzati servizi di pattugliamento del territorio, come disposto dalla Questura di Catania.

L’intervento, finalizzato a prevenire e a contrastare episodi di criminalità e illegalità diffusa, è stato coordinato dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano e ha visto impegnati diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, la squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e gli agenti della Polizia Locale.

Per l’intero pomeriggio e fino a sera inoltrata, il territorio cittadino è stato interessato da un capillare pattugliamento di diverse zone del centro e della periferia, con particolare attenzione a luoghi di aggregazione, punti strategici di collegamento e di accesso in città.

Sono stati effettuati accertamenti in alcune attività commerciali per verificare il possesso delle autorizzazioni amministrative per la somministrazione di alimenti e bevande e il rispetto delle prescrizioni delle licenze e delle leggi di pubblica sicurezza.

Contestualmente, sono stati identificati diversi avventori presenti in alcuni esercizi controllati, tra cui chioschi, bar e centri scommesse, per scongiurare che questi luoghi di incontro possano trasformarsi in abituali ritrovi di soggetti pregiudicati per reati di particolare rilevanza in grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Inoltre, sono stati controllati 21 cittadini stranieri per verificare la regolarità della loro posizione sul territorio nazionale.

Nel corso dei diversi posti di controllo, fissi e dinamici, disimpegnati in diverse zone del territorio paternese, sono stati fermati automobilisti e scooteristi per verificare l’osservanza delle norme del Codice della Strada, rilevando numerose infrazioni ed elevando sanzioni per 7.780 euro per guida senza patente, senza assicurazione per la responsabilità civile, con la revisione scaduta, per mancanza di documenti al seguito.

Ciò ha portato al sequestro amministrativo, al fermo amministrativo e alla sospensione dalla circolazione dei mezzi interessati.

Sono state identificate, complessivamente, 173 persone, di cui 30 con precedenti penali e pregiudizi di Polizia, e sono stati controllati 90 veicoli.