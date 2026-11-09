Paternò, controlli a tappeto della Polizia: multe per 23.500 euro, sequestri e patenti

Identificate 173 persone, 25 con precedenti: nel mirino bar, chioschi e centri scommesse

La Polizia di Stato ha condotto, nei giorni scorsi, un’attività di controllo straordinario a Paternò, nell’ambito di uno specifico piano di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa, predisposto dalla Questura di Catania.

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, coadiuvati da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e dagli agenti della Polizia Locale, hanno pattugliato il territorio paternese, con particolare attenzione ai principali luoghi di aggregazione, nella zona del centro storico e nei pressi di attività commerciali, identificando numerose persone, tra cui alcuni stranieri per verificare la regolarità della loro presenza sul territorio nazionale.

Parallelamente, sono stati compiuti accertamenti in alcuni esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande per verificare il rispetto delle licenze e della legislazione in materia di pubblica sicurezza, nonché il possesso di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell’attività.

Identificati i diversi avventori presenti nei locali controllati, nell’ambito delle costanti verifiche finalizzate a prevenire la trasformazione di chioschi, bar e centri scommesse in abituali punti di ritrovo di soggetti pregiudicati per reati di particolare allarme sociale, che potrebbero costituire un pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Inoltre, i poliziotti del Commissariato di Adrano hanno svolto mirate attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga, effettuando diverse perquisizioni personali su strada e domiciliari.

Sono stati istituiti posti di controllo lungo le vie d’accesso e di collegamento con il centro cittadino, effettuando alcune verifiche anche in periferia per scongiurare la commissione di reati predatori e contro il patrimonio.

Sono state riscontrate molteplici infrazioni al Codice della Strada che hanno determinato l’elevazione di sanzioni per 23.500 euro.

In particolare, sono state elevate sanzioni per mancanza di copertura assicurativa, per mancanza di revisione e di documenti al seguito, nonché per guida senza patente.

Ciò ha comportato il sequestro amministrativo delle auto sprovviste di assicurazione per la responsabilità civile, il fermo amministrativo di alcuni scooter e il ritiro di quattro carte di circolazione.

Complessivamente, sono state identificate 173 persone, di cui 25 con precedenti, e sono stati controllati 77 veicoli.