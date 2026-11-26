PATERNÒ, CONTROLLI A TAPPETO DI CARABINIERI E POLIZIA LOCALE: MULTE PER 15MILA EURO

Controllati 57 veicoli, quattro sequestri amministrativi, quattro fermi e una patente ritirata. I controlli proseguiranno.

Servizio congiunto di controllo del territorio tra i Carabinieri della Stazione di Paternò e gli agenti della Polizia Locale di Paternò, finalizzato al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Nel corso dell’attività, sono stati effettuati posti di controllo in piazza Regina Margherita e piazza Vittorio Veneto, dove sono stati complessivamente controllati 57 veicoli.

Nel dettaglio, sono state accertate le seguenti violazioni:

4 veicoli privi di assicurazione;

3 veicoli con omessa revisione;

1 conducente di motociclo senza casco;

1 conducente con patente scaduta;

2 conducenti senza patente di guida.

L’attività ha portato all’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 15.000 euro, oltre a quattro sequestri amministrativi, quattro fermi amministrativi e al ritiro di una patente di guida.

I controlli congiunti di Carabinieri e Polizia Locale continueranno sul territorio comunale, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e una maggiore sicurezza stradale.