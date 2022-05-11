PATERNÒ : CONTROLLI ALLA VILLA COMUNALE E NELLE PIAZZE DEL CENTRO, DENUNCE E SANZIONI PER UN AMMONTARE DI OLTRE 13.000 EURO

I Carabinieri della Compagnia di Paternò con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, lo scorso fine settimana sono stati impegnati in un servizio volto al controllo della “movida” nottu...

I Carabinieri della Compagnia di Paternò con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, lo scorso fine settimana sono stati impegnati in un servizio volto al controllo della “movida” notturna nelle aree di aggregazione dei giovani quali piazza Umberto, piazza S. Barbara e nei pressi della villa Comunale “Moncada”, oltre che nelle aree urbane periferiche.

Numerosi posti di controllo sono stati dislocati nei principali snodi viari con l’impiego di pattuglie dinamiche che hanno consentito di identificare oltre 70 persone e sottoporre a verifica oltre 50 veicoli.

In tale ambito, all’esito dei numerosi controlli effettuati su strada e che hanno riguardato principalmente i giovani presenti in strada, è scattata la denuncia per due fratelli di 19 e 24 anni e un 30enne, tutti catanesi, gravemente indiziati di possesso ingiustificato di diversi oggetti atti allo scasso tra cui una cesoia, un palanchino, una pinza troncatrice in acciaio, un passamontagna, un paio di guanti da lavoro e un cacciavite cerca fase.

Sono stati inoltre segnalati alla locale Prefettura cinque giovanissimi, quali assuntori di sostanze stupefacenti, perché trovati in possesso di modiche quantità di hashish.

Intensificati anche i controlli alla circolazione stradale per verificare il rispetto delle norme del codice della strada e nello specifico un 25enne di Biancavilla è stato beccato alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito la patente di guida, venendo quindi denunciato ed essendo peraltro recidivo nel biennio.

Le verifiche effettuate dai carabinieri sui veicoli hanno consentito di contestare inoltre 18 sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. per un ammontare complessivo di oltre 13.000 euro oltre al sequestro e fermo amministrativo di tre veicoli.