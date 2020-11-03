PATERNÒ, CONTROLLI ANTI COVID SANZIONI PER 2 ESERCIZI COMMERCIALI

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, coadiuvati dai colleghi della locale Stazione e del “Reggimento Sicilia”, hanno effettuato un servizio a largo raggio nell’ambito delle attività concertate an...

In particolare, mentre i militari erano impegnati nel controllo di un bar sito in via Scala Vecchia, hanno proceduto alla denuncia di un 29enne del posto che era giunto a bordo del proprio motociclo senza però essere in possesso della patente di guida.

In via Vittorio Emanuele poi, in un controllo dinamico, hanno sottoposto a perquisizione personale un 18enne di Belpasso che è stato trovato in possesso di 7 dosi di marijuana per cui è stato deferito all’A.G. per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio sono state altresì controllati 3 esercizi commerciali ed elevate 2 sanzioni amministrative per il mancato utilizzo delle mascherine protettive, identificate 54 persone e controllate 26 persone, nonché:

contestato 9 sanzioni per violazioni al codice della strada;

sottoposto a sequestro e fermo amministrativo 3 veicoli, nonché ritirato 1 documento di guida e circolazione