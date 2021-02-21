PATERNO': CONTROLLI ANTICOVID, UN DENUNCIATO
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, unitamente ai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno proceduto all’effettuazione di un servizio a largo raggio finalizzato al controllo della circolazione stradale ed a garantire il rispetto delle vigenti norme per il contrasto alla diffusione epidemica.
In particolare, nel corso dell’attività è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere un 43enne di Ragalna, trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 20 centimetri, ma i militari hanno inoltre:
- elevato 9 sanzioni amministrative nei confronti di persone sprovviste della prescritta mascherina protettiva;
- segnalato alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti due giovani che sono stati trovati in possesso di complessive 4 dosi di marijuana;
- controllato 3 esercizi commerciali;
- contestato 13 sanzioni per violazioni al C.d.S., sottoponendo 2 motoveicoli a sequestro amministrativo, ritirando 3 documenti di guida e circolazione;
- identificato 74 persone e controllati 64 veicoli