I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza un 40enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.I militari de...

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza un 40enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari del Nucleo Operativo, impegnati in un servizio rivolto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato e perquisito il 40enne mentre sostava dinanzi un bar di piazza Indipendenza, trovandogli addosso 2 dosi di marijuana pronte ad essere piazzate.

Estendendo la perquisizione nell’abitazione del pusher gli operanti hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 45 dosi della stessa sostanza stupefacente, nascoste sopra l’armadio della camera da letto e del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi distupefacente da porre in vendita

PATERNÒ: CONTROLLI ANTIDROGA DEI CARABINIERI, FERMATO UN 40ENNE IN PIAZZA INDIPENDENZA

lo