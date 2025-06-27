PATERNO'. CONTROLLI CONTRO L’IMMIGRAZIONE IRREGOLARE: FERMATI 6 STRANIERI E SEQUESTRATI OLTRE 200 ALIMENTI ILLEGALI IN UN MARKET ETNICO

Il rispetto delle norme che regolano la permanenza sul territorio nazionale rappresenta un principio fondamentale per garantire la sicurezza collettiva, la convivenza civile e l’accesso legale ai diri...

Il rispetto delle norme che regolano la permanenza sul territorio nazionale rappresenta un principio fondamentale per garantire la sicurezza collettiva, la convivenza civile e l’accesso legale ai diritti previsti dall’ordinamento italiano per coloro che ne hanno titolo, prevenendo, così, anche lo sfruttamento della manodopera straniera.

In tale contesto, secondo le indicazioni fornite dal Comando Provinciale di Catania, i Carabinieri della Compagnia di Paternòstanno effettuando, da alcuni giorni, verifiche mirate all’accertamento della regolarità delle posizioni di alcuni cittadini stranieri e della conformitàalle condizioni previste per la permanenza sul territorio nazionale.

A Paternò, i militari della locale Stazione assieme a quelli di Biancavilla, e con il supporto dei Carabinieri dello squadrone eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno svolto un servizio straordinario, interessando diverse aree urbane e rurali del territorio, con l’obiettivo di garantire la corretta gestione delle presenze sul territorio, nel pieno rispetto della dignità personale.

Una parte significativa dell’attività ha riguardato l’ispezione di immobili situati nel centro cittadino, in alcuni casi in stato di abbandono, utilizzati come ripari di fortuna da persone senza fissa dimora. Gli edifici, spesso non idonei sotto il profilo igienico e della sicurezza, sono stati oggetto di sopralluoghi mirati. Nei casi in cui sono risultati disabitati, i militari dell’Arma hanno proceduto all’identificazione dei proprietari per gli accertamenti di competenza e la successiva messa in sicurezza.

Nel corso degli interventi sono stati identificati 6 cittadini stranieri, tra cui 4 di nazionalità marocchina e 2 tunisina, privi della documentazione necessaria per la regolare permanenza in Italia.

Nei loro confronti sono state attivate le procedure previste dalla normativa vigente, compreso l’accompagnamento presso gli Uffici Immigrazione di Catania e Luccadove,per alcuni di loro, sono emerse richieste pendenti di protezione internazionale.

In particolare, un cittadino marocchino di 32 anni, incensurato, è stato condotto presso l’ufficioimmigrazione di Catania, dove gli è stato notificato un ordine di espulsione con obbligo di lasciare il Paese entro 7 giorni.

Un 36enne di origine maghrebina, invece, attualmente sottoposto a cure mediche, è stato destinatario di un invito a presentarsi presso quello stesso ufficio al termine delle terapie, risultando a suo carico un provvedimento di espulsione emesso dalla Questura di Torino.

Nel medesimo contesto operativo, i militari della Stazione di Paternò, con il supporto degli specialisti del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Catania, hanno eseguito un controllo igienico-sanitario presso un esercizio commerciale gestito da un 45 enne marocchino, residente in città.

Durante l’accertamento sono stati rinvenuti oltre 200 alimenti di vario genere esposti per la vendita con etichettatura non conforme alla normativa vigente, in quanto redatta esclusivamente in lingua straniera.

La violazione ha comportato una sanzione amministrativa compresa tra 3.000 e 24.000 euro, con il conseguente sequestro amministrativo dei prodotti.

I controlli dei Carabinieri proseguiranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di tutelare la legalità, la sicurezza pubblica e la salute dei cittadini, attraverso una presenza capillare e costante sul territorio.