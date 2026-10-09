Paternò, controlli dei Carabinieri: 20mila euro di multe, 5 veicoli sequestrati e 2 patenti ritirate

Un giovane segnalato per possesso di marijuana. Sanzioni anche per la vendita abusiva di scarpe e abbigliamento.

Rientrano nel piano d’intensificazione dei servizi preventivi, disposto dal Comando Provinciale, le attività di controllo che hanno visto impegnati i Carabinieri della Compagnia di Paternò, mirate, tra l’altro, al contrasto dello spaccio di droga e alla verifica del rispetto delle norme imposte dal Codice della Strada.

I militari dell’Arma, in collaborazione con personale della Polizia Municipale, hanno predisposto, in condizioni di sicurezza, diversi posti di controllo in prossimità dei maggiori assi viari e delle aree più affollate, operando anche perquisizioni personali e veicolari.

Le predette attività hanno permesso l’identificazione di 108 persone e il controllo di 92 veicoli, tra autovetture e motoveicoli.

Sono stati sanzionati amministrativamente automobilisti e centauri per violazioni del Codice della Strada che hanno comportato l’elevazione di 19 contravvenzioni per un importo complessivo di 20.294 euro.

È scattato anche il sequestro di 5 veicoli e la confisca di uno, mentre altri 3 mezzi sono stati sottoposti a fermo amministrativo e 2 patenti di guida sono state ritirate.

In tale contesto operativo, i militari dell’Arma hanno svolto anche numerose perquisizioni e, durante una di queste, un ragazzo è stato trovato in possesso di modiche quantità di marijuana, quindi segnalato, quale assuntore, alla Prefettura di Catania.

Infine, sono state svolte verifiche su scarpe e vestiario messi in vendita su alcune bancarelle, scoprendo che chi li vendeva non era in possesso di alcuna autorizzazione e, peraltro, la bancarella era stata montata in una zona interdetta a questo tipo di attività.

Le sanzioni amministrative per quest’ultima violazione ammontano a 700 euro.