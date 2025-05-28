PATERNO', controlli della Polizia a: 147 Persone Fermate e Multe per 8.000 Euro

La Polizia di Stato ha eseguito, lunedì scorso, un controllo straordinario del territorio di Paternò mirato a prevenire e a contrastare fenomeni di illegalità diffusa, a tutela della sicurezza dei cit...

La Polizia di Stato ha eseguito, lunedì scorso, un controllo straordinario del territorio di Paternò mirato a prevenire e a contrastare fenomeni di illegalità diffusa, a tutela della sicurezza dei cittadini.

L’attività di pattugliamento è stata coordinata dagli poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale con il supporto di quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”.

I poliziotti hanno istituito diversi posti di controllo, fissi e itineranti, nelle vie del centro storico e nei punti d’accesso della città, per verificare l’osservanza delle regole e il rispetto delle norme del Codice della strada, in modo da prevenire comportamenti scorretti alla guida, a garanzia della sicurezza dei pedoni e degli utenti della strada.

Complessivamente, sono state identificate 147 persone, di cui 24 con precedenti, e sono stati controllati 85 veicoli, tra auto e moto, comminando sanzioni amministrative per 8.000 euro.

In particolare, tre conducenti sono stati sorpresi alla guida di veicoli privi della copertura assicurativa per la responsabilità civile, uno è risultato con la patente di guida scaduta, due non hanno esibito la carta di circolazione e un altro automobilista guidava in mancanza della revisione periodica del mezzo. Al riguardo, sono scattate le sanzioni pecuniarie previste dalla vigente disciplina ed è stato disposto il sequestro per i tre veicoli senza assicurazione, la sospensione dalla circolazione del mezzo sprovvisto di revisione e per un mezzo circolante nonostante fosse stato sottoposto a fermo amministrativo è stata disposta la confisca.

L’attività di controllo dei poliziotti del Commissariato di Adrano ha avuto pure l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati predatori, per assicurare ai cittadini la presenza costante delle forze di Polizia.

Ulteriori azioni di controllo nel territorio di competenza del Commissariato di Adrano sono già in programma nei prossimi giorni.