PATERNÒ, CONTROLLI DELLA POLIZIA: IDENTIFICATE 120 PERSONE, SEQUESTRATE 2 AUTO E MULTE PER 2.500 EURO

La Polizia di Stato ha eseguito, nelle scorse ore, un articolato controllo straordinario nel territorio del comune di Paternò per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa.

La capillare attività di pattugliamento è stata coordinata dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano e ha visto impiegati i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale unitamente agli agenti della Polizia Locale.

Sono stati istituiti diversi posti di controllo fissi, posizionati in alcune zone del centro, in diversi punti strategici della periferia e nelle vie d’accesso alla città per verificare l’osservanza delle regole, il rispetto delle norme del Codice della strada, a tutela della sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Complessivamente, sono state identificate 120 persone, 30 delle quali risultati con precedenti di polizia, e sono stati controllati 51 veicoli, comminando sanzioni amministrative per circa 2500 euro.

I poliziotti del Commissariato di Adrano hanno avuto modo di rilevare diverse infrazioni alla normativa che disciplina la circolazione stradale e il loro intervento ha scongiurato pericoli concreti per la sicurezza dei pedoni.

Due automobilisti sono stati sorpresi alla guida di veicoli privi della copertura assicurativa per la responsabilità civile e, pertanto, è scattato il sequestro amministrativo, mentre in altri due casi, altri conducenti guidavano in mancanza della revisione periodica dei mezzi.

Una nuova attività di prevenzione e controllo del territorio etneo è già stata programmata dai poliziotti del Commissariato di Adrano per i prossimi giorni.