Paternò, controlli della Polizia Municipale: 45 verbali e 2 sanzioni per vendita abusiva di ortofrutta
La Polizia Municipale, attraverso il proprio profilo ufficiale, ha comunicato di aver intensificato i controlli nel centro urbano con l’obiettivo di prevenire e contrastare l’abusivismo commerciale.
L’operazione ha interessato alcune delle principali arterie cittadine, tra cui via Emanuele Bellia, Largo Assisi, via G.B. Nicolosi e via Vittorio Emanuele III.
Durante l’attività ispettiva sono stati elevati 45 verbali per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di circa 1.300 euro, oltre a 2 verbali per vendita abusiva di prodotti ortofrutticoli in aree interdette, per ulteriori 618 euro di sanzioni.
Gli agenti hanno inoltre eseguito 2 sequestri amministrativi di merce posta in vendita senza autorizzazione e controllato 4 chioschi per la somministrazione di bevande.
In un caso, un esercizio pubblico è stato sanzionato per aver installato un dehor privo delle necessarie autorizzazioni e non in regola con il pagamento del C.O.S.A.P.
È stato anche elevato 1 verbale di sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa di un veicolo utilizzato per la vendita ambulante, con sanzioni pari a circa 1.000 euro.
La merce sequestrata è stata successivamente devoluta in beneficenza, a seguito della confisca disposta dall’Autorità amministrativa competente.
La Polizia Municipale fa sapere che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni anche in altre zone della città, a garanzia del rispetto delle regole e per contrastare ogni forma di abusivismo commerciale.