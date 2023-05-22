95047

PATERNO' CONTROLLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER PREVENIRE L’ABBANDONO RIFIUTI NELLE STRADE

A cura di Redazione Redazione
22 maggio 2023 14:11
Sono stati effettuati nella giornata di venerdì scorso da parte della Polizia Municipale, con l’ausilio delle Guardie Ambientali d’Italia, e continueranno nei prossimi giorni una serie di controlli sulle auto per verificare la presenza di rifiuti dentro i mezzi.

I controlli sono stati effettuati lungo la via della Libertà, nel tratto che porta verso l’incrocio con le strada provinciali 56 e 57 e nell'ingresso all’Isola Ecologia di contrada Tre Fontane per reprimere il trasporto e abbandono di rifiuti non differenziati

