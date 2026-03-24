Paternò, controlli di Polizia Municipale e Polizia di Stato: 10 stranieri identificati, uno irregolare arrestato

Paternò, controlli straordinari con la Polizia: identificati 10 stranieri, uno irregolare arrestato

Controlli straordinari nel pomeriggio di oggi a Paternò, dove è stato effettuato un servizio congiunto tra la Polizia Municipale e la Polizia di Stato.

L’operazione ha riguardato diversi punti del territorio cittadino, con posti di blocco finalizzati alla verifica della circolazione stradale e al rispetto del Codice della Strada, oltre al controllo della posizione dei cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale.

Durante l’attività sono stati controllati dieci cittadini stranieri, tutti risultati in regola con i documenti e con il permesso di soggiorno, ad eccezione di uno.

🚨 Un irregolare arrestato

Uno dei soggetti controllati è risultato irregolare sul territorio italiano e destinatario di un decreto di espulsione. Per questo motivo è stato arrestato dalle forze dell’ordine.

L’operazione rientra nei servizi di controllo del territorio disposti per garantire maggiore sicurezza e contrastare eventuali situazioni di illegalità.