PATERNÓ CONTROLLI IN CORSO IN VARIE ZONE
A cura di Redazione
23 settembre 2022 22:33
I Carabinieri della Compagnia di Paternó stanno eseguendo in queste ore un servizio straordinario di controllo del territorio per il contrasto all'illegalitá diffusa e al disturbo della quiete pubblica nella zona di Via delle Rose e Via del Progresso.
É in corso l'identificazione di numerosi giovani con contestuale verifica del rispetto delle norme del codice della strada
Maggiori dettagli saranno fornite nelle prossime ore.