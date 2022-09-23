PATERNÓ CONTROLLI IN CORSO IN VARIE ZONE

95047

A cura di Redazione Redazione
23 settembre 2022 22:33
FLASH

I Carabinieri della Compagnia di Paternó stanno eseguendo in queste ore un servizio straordinario di controllo del territorio per il contrasto all'illegalitá diffusa e al disturbo della quiete pubblica nella zona di Via delle Rose e Via del Progresso.

É in corso l'identificazione di numerosi giovani con contestuale verifica del rispetto delle norme del codice della strada

Maggiori dettagli saranno fornite nelle prossime ore.

