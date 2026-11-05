Paternò, controlli Municipale e Carabinieri: 15 multe, 3 patenti ritirate, 5.500 €
Controllati ieri pomeriggio 50 veicoli. Scoperte irregolarità su revisioni, assicurazioni e uso del cellulare alla guida. Sanzioni per circa 5.500 euro.
PATERNÒ – Pomeriggio di controlli ieri, 4 novembre, sulle strade di Paternò, dove gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri della locale Stazione hanno effettuato un servizio congiunto per verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada.
Nel corso dell'operazione sono stati controllati complessivamente 50 veicoli, con un bilancio di 15 violazioni accertate e sanzioni amministrative per circa 5.500 euro.
Le irregolarità più frequenti hanno riguardato la mancata revisione dei mezzi, con otto sanzioni, mentre in due casi è stata riscontrata l'assenza della copertura assicurativa obbligatoria.
Durante i controlli sono stati inoltre individuati due conducenti che utilizzavano il cellulare alla guida, un motociclista senza casco, un conducente sprovvisto dei documenti di circolazione e uno con la patente scaduta.
Il servizio congiunto ha portato anche a tre fermi amministrativi, due sequestri amministrativi e al ritiro di tre patenti di guida.
L'operazione rientra nelle attività di vigilanza e controllo del territorio finalizzate a garantire una maggiore sicurezza sulle strade cittadine.