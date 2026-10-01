Paternò, controlli serali: senza casco, patente e assicurazione. 23 multe per oltre 10.500 euro

ontrolli rafforzati dei Carabinieri e della Polizia Locale nelle strade di Paternò: verificati quasi 100 persone e circa 80 veicoli, con 4 mezzi sequestrati e un motoveicolo sottoposto a fermo amministrativo.

A cura di Luigi Saitta 01 ottobre 2026 12:34

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