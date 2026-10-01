Paternò, controlli serali: senza casco, patente e assicurazione. 23 multe per oltre 10.500 euro
ontrolli rafforzati dei Carabinieri e della Polizia Locale nelle strade di Paternò: verificati quasi 100 persone e circa 80 veicoli, con 4 mezzi sequestrati e un motoveicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Più controlli sulle strade e una presenza capillare dei Carabinieri per rafforzare la sicurezza reale e percepita del territorio.
I Carabinieri della Compagnia di Paternò, unitamente a personale della Polizia Locale, hanno svolto un’attività di vigilanza che ha interessato le aree urbane del paese, mirata alla prevenzione delle violazioni al Codice della Strada e alla tutela della sicurezza di tutti gli utenti della strada.
I militari della locale Stazione, in orario serale, dislocando in sicurezza diverse pattuglie, hanno sottoposto a verifica quasi un centinaio di persone e un’ottantina di veicoli, riscontrando diverse irregolarità.
L’operazione ha inoltre portato all’accertamento di 23 violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di più di 10.500 euro, il sequestro amministrativo di 4 veicoli e il fermo amministrativo di un motoveicolo.
I militari hanno contestato violazioni che vanno dalla mancata assicurazione obbligatoria alla mancata disponibilità dei documenti di circolazione. Sorpresi anche centauri senza casco protettivo e automobilisti alla guida senza patente.
Queste attività si inseriscono in un più ampio dispositivo di controllo disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, volto a contrastare i comportamenti pericolosi alla guida e i reati connessi al mondo dei veicoli prevenendo e contrastando le condotte di guida potenzialmente pericolose.