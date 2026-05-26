Paternò, controlli su panifici e trasporto del pane: sequestrati 50 kg e multe per 5 mila euro

Controlli congiunti tra Polizia Locale e Guardia di Finanza su panificatori e trasporto del pane nel territorio di Paternò

Operazione congiunta a Paternò tra Polizia Locale e Guardia di Finanza nell’ambito di un’attività mirata al controllo dei panificatori e del trasporto del pane. I controlli hanno portato all’elevazione di diverse sanzioni amministrative e al sequestro di pane e di un mezzo.

Nel dettaglio, tra gli operatori commerciali controllati sono stati elevati due verbali di contestazione per trasporto e consegna a domicilio di pane non adeguatamente confezionato, privo di scontrino fiscale e senza indicazione del destinatario.

Altri due verbali sono stati notificati per trasporto e consegna del pane effettuati con mezzi sprovvisti della necessaria autorizzazione sanitaria.

Nel corso delle verifiche è stato inoltre contestato un verbale per mancata copertura assicurativa, con conseguente sequestro del mezzo e affidamento a una ditta autorizzata, oltre a un ulteriore verbale per dimenticanza dei documenti di circolazione.

Complessivamente sono stati sequestrati circa 50 chilogrammi di pane e elevate sanzioni amministrative per un importo totale di circa 5 mila euro.

I controlli hanno riguardato anche l’aspetto occupazionale: su sei lavoratori controllati, tre sono risultati impiegati in nero. Le attività di verifica continueranno anche nei prossimi giorni sul territorio di Paternò.