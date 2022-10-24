PATERNO': CONTROLLI TRA LE VIE DELLA MOVIDA DI PATERNÒ, SEGNALATI 9 GIOVANI PER DETENZIONE DI DROGA

Carabinieri della Compagnia di Paternò, al termine di un servizio coordinato, eseguito nella serata di ieri nei luoghi di maggiore aggregazione dei giovani (in particolare via del Progresso e via dell...

Carabinieri della Compagnia di Paternò, al termine di un servizio coordinato, eseguito nella serata di ieri nei luoghi di maggiore aggregazione dei giovani (in particolare via del Progresso e via delle Rose), finalizzato al controllo della “movida” e delle aree urbane, hanno:

– segnalato al competente U.T.G., quali assuntori, 9 giovani paternesi perché trovati in possesso di 16 dosi per complessivi grammi 22 di marijuana;

– effettuato controlli preventivi presso 2 esercizi commerciali;

– contestato 26 sanzioni amministrative per violazione al codice della strada;

– sottoposto a sequestro 2 motoveicoli poiché i conducenti, minorenni, controllati in Via del Progresso a Paternò non avevano mai conseguito la patente di guida;

– decurtato complessivamente 62 punti alle patenti di guida.

Nel medesimo contesto operativo sono state identificate 89 persone e sono stati controllati 67 veicoli.