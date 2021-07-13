95047

PATERNÒ CORONAVIRUS DATI IN MIGLIORAMENTO SCENDONO A 61 GLI ATTUALI POSITIVI

13 luglio 2021 13:56
Arriva il  bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione delle persone attualmente positivi che scende a 61  un decremento di 5 soggetti  positivi al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 06 Luglio 2021

Miglioramento pure per  i dati  sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 3 soggetti, due persone in meno  rispetto al dato del 09/07/2021

Diminuisce pure  il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 138 quindi 11 soggett1   in meno' rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 61 soggetti (-5)  rispetto ad i dati del 09/07/2021
OSPEDALIZZATI 3 soggetti (-2rispetto ad i dati del 09/07/2021
QUARANTENA 138 (-11rispetto ad i dati del 09/07/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 13/07/2021 ORE 13:30

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 61 di cui 3 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 138. I dati sono in continuo aggiornamento.

 

 

 

 

