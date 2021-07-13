PATERNÒ CORONAVIRUS DATI IN MIGLIORAMENTO SCENDONO A 61 GLI ATTUALI POSITIVI
Arriva il bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione delle persone attualmente positivi che scende a 61 un decremento di 5 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 06 Luglio 2021
Miglioramento pure per i dati sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 3 soggetti, due persone in meno rispetto al dato del 09/07/2021
Diminuisce pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 138 quindi 11 soggett1 in meno' rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 61 soggetti (-5) rispetto ad i dati del 09/07/2021
OSPEDALIZZATI 3 soggetti (-2) rispetto ad i dati del 09/07/2021
QUARANTENA 138 (-11) rispetto ad i dati del 09/07/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 13/07/2021 ORE 13:30
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 61 di cui 3 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 138. I dati sono in continuo aggiornamento.