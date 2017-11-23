PATERNO' CORSO ITALIA, PONTE CHIUSO DUE GIORNI PER CONTROLLI
A cura di Redazione
23 novembre 2017 21:15
Nella giornata di sabato 25 e domenica 26 novembre sarà interdetto il traffico su Corso Italia a Paternò all'altezza del viadotto a causa dell’esecuzione di una prova di carico ed indagini conoscitive preliminari per le criticità delle strutture portanti.