PATERNO' CORSO ITALIA, PONTE CHIUSO DUE GIORNI PER CONTROLLI

23 novembre 2017 21:15
Nella giornata di sabato 25 e domenica 26 novembre sarà interdetto il traffico su Corso Italia a Paternò all'altezza del viadotto a causa dell’esecuzione di una prova di carico ed indagini conoscitive preliminari per le criticità delle strutture portanti.

