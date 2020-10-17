95047

PATERNÒ CORTOCIRCUITO NEL GARAGE, INTERVENGO I VIGILI DEL FUOCO

FLASHIntervento dei vigili del fuoco di Paternò mattina, 17 Ottobre in via Nuoro. Il 115 è stato allertato da una segnalazione per un incendio in un garage privato. Il provvidenziale intervento ha sco...

17 ottobre 2020 10:24
FLASH

Intervento dei vigili del fuoco di Paternò mattina, 17 Ottobre in via Nuoro. Il 115 è stato allertato da una segnalazione per un incendio in un garage privato. Il provvidenziale intervento ha scongiurato che le fiamme si propagassero all’intero locale, provocando così danni ben peggiori.

Secondo le prime informazioni, il rogo si sarebbe sviluppato a partire da un corto circuito elettrico. Non ci sono né feriti né danni di particolar rilevanza.

