PATERNO’. COVID-19, ALLO STATO ATTUALE 371 DI CUI 35 OSPEDALIZZATI
Arriva l’aggiornamento da parte del comuneL’ultimo bollettino aggiornato alle ore 13.04 porta il numero dei positivi a 371 soggetti positivi di cui 35 ospedalizzati. 14 i guariti.POST UFFICIALE AGGIOR...
Arriva l’aggiornamento da parte del comune
L’ultimo bollettino aggiornato alle ore 13.04 porta il numero dei positivi a 371 soggetti positivi di cui 35 ospedalizzati. 14 i guariti.
POST UFFICIALE AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS 17/11/2020 ORE 13:04
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 371 di cui 35 ospedalizzati. 39 i guariti. Saranno presto comunicati i dati ulteriormente aggiornati a seguito dell’attività di screening di massa avvenuta a Paternò nei giorni 14, 15 e 16 novembre.