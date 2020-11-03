PATERNÒ: COVID-19 I DATI, 174 ATTUALI POSITIVI, 18 OSPEDALIZZATI, 6 GUARITI E 2 DECEDUTI

Arriva il consueto aggiornamento giornaliero da parte dell'amministrazione sui dati del Covid-19 riferito alla città di Paternò.I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 174...

Arriva il consueto aggiornamento giornaliero da parte dell'amministrazione sui dati del Covid-19 riferito alla città di Paternò.

I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 174 di cui 18 ospedalizzati. 6 sono i guariti e 2 i deceduti. 455 sono in isolamento domiciliare. Il dato è in continuo aggiornamento.

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 174 di cui 18 ospedalizzati. 6 sono i guariti e 2 i deceduti. 455 sono in isolamento domiciliare. Il dato è in continuo aggiornamento.

Si raccomanda la massima cautela in tutti gli ambiti, anche in quelli familiari. Ed ovviamente si raccomanda di rispettare le disposizioni di sicurezza, ovvero: mascherina sempre indossata, distanziamento sociale di almeno un metro tra una persona e l'altra e lavaggio frequente delle mani.