PATERNO'. COVID-19, SI REGISTRA UN ALTRA VITTIMA, MORTO 51 ENNE
Arriva l'aggiornamento da parte del comuneL'ultimo bollettino aggiornato alle ore 11 40 porta il numero dei positivi a 303 soggetti positivi di cui 39 ospedalizzati. 14 i guariti.Purtroppo si registra...
Arriva l'aggiornamento da parte del comune
L'ultimo bollettino aggiornato alle ore 11 40 porta il numero dei positivi a 303 soggetti positivi di cui 39 ospedalizzati. 14 i guariti.
Purtroppo si registra un nuovo decesso, un uomo di 51 anni, ricoverato da giorni.
POST UFFICIALE
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 303 di cui 39 ospedalizzati. 14 i guariti. Si registra purtroppo anche 1 nuovo decesso di un uomo di 51 anni. Si porgono le più sentite condoglianze alla famiglia. I dati sono in continuo aggiornamento.