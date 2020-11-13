95047

PATERNO'. COVID-19, SI REGISTRA UN ALTRA VITTIMA, MORTO 51 ENNE

Arriva l'aggiornamento da parte del comuneL'ultimo bollettino aggiornato alle ore 11 40 porta il numero dei positivi a 303 soggetti positivi di cui 39 ospedalizzati. 14 i guariti.Purtroppo si registra...

13 novembre 2020 11:53
Arriva l'aggiornamento da parte del comune

L'ultimo bollettino aggiornato alle ore 11 40 porta il numero dei positivi a 303 soggetti positivi di cui 39 ospedalizzati. 14 i guariti.

Purtroppo si registra un nuovo decesso, un uomo di 51 anni, ricoverato da giorni.

POST UFFICIALE

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 303 di cui 39 ospedalizzati. 14 i guariti. Si registra purtroppo anche 1 nuovo decesso di un uomo di 51 anni. Si porgono le più sentite condoglianze alla famiglia. I dati sono in continuo aggiornamento.

