PATERNÒ: COVID, ALTRI 15 NUOVI SOGGETTI POSITIVI, BILANCIO SALE A 144

Aumentano ancora il numero dei casi positivi in città.Nel bollettino di oggi l’Asp di Catania ha comunicato al Comune 15 nuovi positivi rispetto all'ultimo bollettino emesso nella giornata di ieri. Il...

22 marzo 2021 13:08
Aumentano ancora il numero dei casi positivi in città.
Nel bollettino di oggi l’Asp di Catania ha comunicato al Comune 15 nuovi positivi rispetto all'ultimo bollettino emesso nella giornata di ieri. Il totale degli attualmente positivi in città sale a 144. Le persone che si trovano attualmente ricoverati in ospedale sono 9, dato invariato al precedente aggiornamento. Aumenanto pure  il numero delle le persone che hanno avuto contatti stretti e protratti per i quali sono state emesse ordinanze di quarantena, salgono a 209.
DATI DI PATERNO' OGGI
POSITIVI 144 soggetti (+15 rispetto ad i dati di ieri)
OSPEDALIZZATI 9 soggetti (= rispetto ad ieri)
QUARANTENA  209 (+12 ispetto ad i dati di ieri)
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

#CORONAVIRUS 22/03/2021 ORE 13:00
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 144 di cui 9 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 209. I dati sono in continuo aggiornamento.

 

 

