PATERNÒ: COVID, AUMENTANO ANCORA I CASI IN CITTÀ

Aumenta in maniera determinante il numero dei casi positivi in città.Nel bollettino di oggi l’Asp di Catania ha comunicato al Comune 14 nuovi positivi rispetto ai dati di ieri. Il totale degli attualm...

11 marzo 2021 13:51
Aumenta in maniera determinante il numero dei casi positivi in città.

Nel bollettino di oggi l’Asp di Catania ha comunicato al Comune 14 nuovi positivi rispetto ai dati di ieri. Il totale degli attualmente positivi in città sale a 103. Aumenta pure di un soggetto il numero delle persone ospedalizzate. Sono stati, inoltre, registrati 11 contatti stretti e protratti per i quali sono state emesse ordinanze di quarantena.

DATI DI PATERNO' OGGI

POSITIVI 103 soggetti (+14 rispetto ad ieri)

OSPEDALIZZATI 8 soggetti (+1 rispetto ad ieri)

QUARANTENA  169 (+11 rispetto ad ieri)

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 11/03/2021 ORE 12:10
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 103 di cui 8 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 169. I dati sono in continuo aggiornamento.

 

