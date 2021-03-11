PATERNÒ: COVID, AUMENTANO ANCORA I CASI IN CITTÀ

Aumenta in maniera determinante il numero dei casi positivi in città.Nel bollettino di oggi l’Asp di Catania ha comunicato al Comune 14 nuovi positivi rispetto ai dati di ieri. Il totale degli attualm...

Aumenta in maniera determinante il numero dei casi positivi in città.

Nel bollettino di oggi l’Asp di Catania ha comunicato al Comune 14 nuovi positivi rispetto ai dati di ieri. Il totale degli attualmente positivi in città sale a 103. Aumenta pure di un soggetto il numero delle persone ospedalizzate. Sono stati, inoltre, registrati 11 contatti stretti e protratti per i quali sono state emesse ordinanze di quarantena.

DATI DI PATERNO' OGGI

POSITIVI 103 soggetti (+14 rispetto ad ieri)

OSPEDALIZZATI 8 soggetti (+1 rispetto ad ieri)

QUARANTENA 169 (+11 rispetto ad ieri)

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 11/03/2021 ORE 12:10

