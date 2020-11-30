PATERNO': COVID I CASI SALGONO A 798 DI CUI 36 OSPEDALIZZATI
Arriva dopo un paio di giorni l'aggiornamento da parte dell'amministrazione sui casi a Paternò
L'aggiornamento odierno porta i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 798 (+260 rispetto all'ultimo bollettino) di cui 36 ospedalizzati. 1855 sono i soggetti posti in isolamento fiduciario. I dati sono in continuo aggiornamento.
