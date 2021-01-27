PATERNÒ - COVID: NUOVI SCREENING IL 30 E 31 GENNAIO PER SECONDE, TERZE MEDIE E SCUOLE SUPERIORI

Questa mattina una riunione operativa al quinto piano del Palazzo di Città alla presenza del sindaco di Paternó Nino Naso, i medici dell’Usca ed il comandante della Polizia Municipale Antonino La Spin...

Questa mattina una riunione operativa al quinto piano del Palazzo di Città alla presenza del sindaco di Paternó Nino Naso, i medici dell’Usca ed il comandante della Polizia Municipale Antonino La Spina.

Si ufficializza che sono previsti per il prossimo sabato e domenica 30 e 31 gennaio 2021 dalle ore 9:00/13:00 e 14:00/18:00 degli screening con tampone rapido che si svolgeranno presso lo spazio antistante la piscina comunale “Giovanni Paolo II” in modalità “Drive-In”. Lo screening è esclusivamente riservato agli alunni delle classi seconde e terze medie e delle scuole superiori, il personale docente e quello scolastico. Per la sola giornata di sabato, il mercato trisettimanale (settore alimentare) è eccezionalmente spostato nella sua collocazione abituale in via Fonte Maimonide.