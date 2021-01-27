95047

PATERNÒ - COVID: NUOVI SCREENING IL 30 E 31 GENNAIO PER SECONDE, TERZE MEDIE E SCUOLE SUPERIORI

27 gennaio 2021 16:17
Questa mattina una riunione operativa al quinto piano del Palazzo di Città alla presenza del sindaco di Paternó Nino Naso, i medici dell’Usca ed il comandante della Polizia Municipale Antonino La Spina.

Si ufficializza che sono previsti per il prossimo sabato e domenica 30 e 31 gennaio 2021 dalle ore 9:00/13:00 e 14:00/18:00 degli screening con tampone rapido che si svolgeranno presso lo spazio antistante la piscina comunale “Giovanni Paolo II” in modalità “Drive-In”. Lo screening è esclusivamente riservato agli alunni delle classi seconde e terze medie e delle scuole superiori, il personale docente e quello scolastico. Per la sola giornata di sabato, il mercato trisettimanale (settore alimentare) è eccezionalmente spostato nella sua collocazione abituale in via Fonte Maimonide.

