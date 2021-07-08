95047

PATERNÒ: COVID UN NUOVO CASO, GLI ATTUALI POSITIVI SONO 59

E' arrivato ieri pomeriggio  il consueto bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglior...

08 luglio 2021 08:03
E' arrivato ieri pomeriggio  il consueto bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 59  un incremento di un  soggetto  positivo al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 06 Luglio 2021

Stabile  i dati  sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 6 soggetti, stabile rispetto al dato del 06/07/2021

Diminuisce   il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 149 quindi 7 persone  in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 59 soggetti (+1rispetto ad i dati del 06/07/2021
OSPEDALIZZATI 6 soggetti (=rispetto ad i dati del 06/07/2021
QUARANTENA 149 (-7rispetto ad i dati del 06/07/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

