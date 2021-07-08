PATERNÒ: COVID UN NUOVO CASO, GLI ATTUALI POSITIVI SONO 59
E' arrivato ieri pomeriggio il consueto bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 59 un incremento di un soggetto positivo al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 06 Luglio 2021
Stabile i dati sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 6 soggetti, stabile rispetto al dato del 06/07/2021
Diminuisce il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 149 quindi 7 persone in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 59 soggetti (+1) rispetto ad i dati del 06/07/2021
OSPEDALIZZATI 6 soggetti (=) rispetto ad i dati del 06/07/2021
QUARANTENA 149 (-7) rispetto ad i dati del 06/07/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 59 di cui 6 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 149.