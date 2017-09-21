PATERNO': "CRITICITÀ RIGUARDO IL NOSOCOMIO PATERNESE" DOMANI CONFERENZA STAMPA

Si terrà domani mattina alle ore 10.00 presso la sala riunioni dell’ospedale “SS. Salvatore” di Paternò, una conferenza stampa organizzata dal sindaco di Paternò Nino Naso per affrontare le criticità...

Tra gli altri saranno presenti i sindaci del distretto, Carlo Caputo per Belpasso e Salvatore Chisari per Ragalna, oltre che Nino Naso ed il presidente del Consiglio Comunale per Paternò. Ed inoltre il sen. Salvatore Torrisi e l’on. Ignazio La Russa.