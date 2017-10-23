Tre feriti portati al Pronto soccorso dalle ambulanze del 118, e il celere intervento dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento, è la triste domenica di una famiglia paternese, che per poco non ha...

Tre feriti portati al Pronto soccorso dalle ambulanze del 118, e il celere intervento dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento, è la triste domenica di una famiglia paternese, che per poco non ha vissuto un dramma.

Già, infatti, all'ora di pranzo, poco dopo le 13, una parte dell'intonaco del tetto, compreso parte di pignatte, si è staccata, finendo con i tre malcapitati. T re di loro, di 80, 66 e 50 anni, hanno riportato delle ferite tali da consigliare il trasporto in ospedale . Altri componenti della famiglia erano in altri locali, e non sono stati interessati dal colpo. L'episodio è avvenuto in via Girgenti, a pochi passi dal centro.

L'intervento dei vigili del fuoco ha precluso momentaneamente l'uso della stanza interessata dal crollo, che è stato dichiarato inagibile.

PATERNÒ: CROLLA PARTE DEL TETTO, 3 FERITI IN VIA GIRGENTI - LE FOTO 1/4 Successivo »