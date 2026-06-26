Paternò, crolla un lampione in via Stesicoro: tragedia sfiorata, nessun ferito

Il lampione si è staccato improvvisamente nella serata di giovedì. Nessun ferito, danneggiato un tubo dell'acqua di un'abitazione.

Una tragedia sfiorata quella avvenuta nella serata di giovedì in via Stesicoro, a Paternò, dove un lampione dell'illuminazione pubblica si è improvvisamente staccato dalla propria sede, precipitando lungo la strada.

Erano circa le 21:30 quando i residenti hanno udito un forte rumore. Affacciandosi dai balconi hanno scoperto che il lampione era crollato. Fortunatamente in quel preciso momento nessuno stava transitando a piedi o in auto e l'episodio non ha provocato feriti.

L'impatto ha però causato alcuni danni a un'abitazione vicina. La caduta del lampione ha infatti rotto un tubo di scarico, provocando una perdita d'acqua che il proprietario dovrà ora sistemare.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, considerata la situazione di pericolo, hanno provveduto a mettere in sicurezza la struttura fissandola temporaneamente alla ringhiera di un balcone, in attesa dell'intervento definitivo.

Nella mattinata di oggi, dopo la segnalazione alla Polizia Locale, gli uffici competenti si sono attivati immediatamente inviando un tecnico per il sopralluogo. Nel corso della giornata il lampione è stato completamente smontato e rimosso, in attesa dell'installazione del nuovo impianto di illuminazione.

Per il momento resterà senza luce soltanto il tratto di strada interessato dal cedimento, fino al completamento dei lavori di ripristino.

Il residente coinvolto ha voluto sottolineare la tempestività dell'intervento: «Non credevo che in così poco tempo si sarebbero attivati. Dopo la segnalazione hanno inviato subito un tecnico e nel giro di poche ore il lampione è stato rimosso».

Le immagini documentano la struttura assicurata provvisoriamente alla ringhiera del balcone dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco e il tubo di scarico danneggiato dal cedimento.

Questa volta il bilancio è stato limitato ai danni materiali, ma il crollo avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se in quel momento qualcuno si fosse trovato a passare sotto il lampione